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У Харкові вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України
Харківський міський голова Ігор Терехов, його заступники, керівники департаментів міської ради та родичі загиблих військових сьогодні, 29 серпня, вшанували пам’ять полеглих за Україну захисників на Алеї Слави 18-го кладовища.
Також там пройшла панахида за загиблими, повідомляє міськрада.
День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни, був встановлений Указом Президента у 2019 році.
Цього дня українці вшановують пам’ять усіх воїнів, які віддали життя за Батьківщину.