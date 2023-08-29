Допомога від Швейцарії: Україна отримає дистанційну машину для розмінування

Швейцарія виділяє новий пакет допомоги для України для розмінування.

Зокрема, ​​Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту передасть українській Державній службі з надзвичайних ситуацій машину для розмінування з дистанційним керуванням, повідомляє Громадське.

Загальний пакет допомоги становить 1,2 млн швейцарських франків (понад 1,3 млн євро).

Він містить гусеничну машину для розмінування, яку виділив фонд Digger, причіп для вантажівки та комплект запчастин на три роки.

Ця машина призначена для безпечного та ефективного очищення територій, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними рештками.

В уряді запевнили, що вже у вересні техніку транспортують до України. Окрім того, експерти фонду Digger навчатимуть українських фахівців.

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