Грошова допомога сім’ям полеглих захисників України – ХОВА

На Харківщині сім’ї полеглих захисників України отримуватимуть грошову допомогу.

Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

В межах програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки, до Дня пам’яті захисників України членам сімей полеглих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф розпочато виплату одноразової грошової допомоги.

«Для забезпечення виплат сім’ям полеглих захисників та захисниць України з Харківського обласного бюджету буде направлено 12,5 мільйона гривень, що у розрахунку складає 10 тисяч гривень на одну особу», – сказала Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости