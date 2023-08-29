У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка: ДБР розпочало розслідування правомірності застосування зброї

29 серпня у Дніпрі час патрулювання поліцейський застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.

Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити автомобіля Jaguar у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости