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29.08.2023 22:31
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Сформовано 60 класів: скільки дітей навчатимуться у харківському метро

Сформовано 60 класів: скільки дітей навчатимуться у харківському метро

Станом на 28 серпня у Харкові сформовано 60 класів з учнів початкової школи, які відвідуватимуть заняття в метрополітені. Це понад 1000 дітей.

Про це 29 серпня повідомив мер Харкова Ігор Терехов після зустрічі з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу.

«Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.

Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває».

Агентство Телевидения Новости

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