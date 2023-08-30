У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін
Протягом доби з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
1 – на чергування;
6 – інші виїзди.
Протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених окупантами не зафіксовано.
О 06:29 29 серпня від поліції інформація надійшла про те, що у Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджені три двоповерхові житлові будинки, лінію електропередач та газогін.
Ще одне повідомлення від правоохоронців про наслідки ворожого обстрілу надійшло о 00:55 30 серпня. Цього разу ворожий снаряд завдав шкоди приватній господарчій споруді у селі Богуславка Ізюмського району.
Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків цих обстрілів не залучались. Інформації про постраждалих не надходило.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.