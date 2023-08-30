У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін

Протягом доби з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених окупантами не зафіксовано.

О 06:29 29 серпня від поліції інформація надійшла про те, що у Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджені три двоповерхові житлові будинки, лінію електропередач та газогін.

Ще одне повідомлення від правоохоронців про наслідки ворожого обстрілу надійшло о 00:55 30 серпня. Цього разу ворожий снаряд завдав шкоди приватній господарчій споруді у селі Богуславка Ізюмського району.

Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків цих обстрілів не залучались. Інформації про постраждалих не надходило.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости