Один загиблий, двоє поранених: ситуація на Харківщині за добу
Протягом минулої доби під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
29 серпня зранку у Куп’янську обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.
Внаслідок удару бойовими дронами по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.
У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару двома керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.
У селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.
Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили 6 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.