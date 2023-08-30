19 тисяч студентів вступили до закладів вищої освіти на Харківщині

У новому навчальному році на Харківщині здобуватимуть освіту понад 345 тисяч осіб у 1603 закладах.

Цього року на перший курс до закладів вищої освіти вступили майже 19 тисяч студентів, повідомив під час брифінгу 30 серпня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За результатами вступної кампанії Харківська область опинилася на третьому місці.

Загалом у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти навчатиметься 122 тисячі студентів.

«У новому навчальному році на Харківщині здобуватимуть освіту понад 345 тисяч осіб у 1603 закладах.

Зокрема, в середній школі очікується 224 543 учні, з них майже 14 тисяч першокласників.

Також близько 11 500 осіб здобуватимуть профтехосвіту», – розповів Олег Синєгубов.

Через повномасштабне вторгнення рф у Харківській області пошкоджено 656 закладів освіти, а зруйновано повністю – 72 (43,4% від їх загальної кількості).

Агентство Телевидения Новости