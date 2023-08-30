Допомагала будувати російську пенсійну систему на Харківщині – жінку чекає суд

Під час окупації смт Великий Бурлук місцева жителька з власної ініціативи обійняла посаду «специалиста» у так званому «Секторе обслуживания граждан отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Колаборантка приймала заяви та здійснювала видачу мешканцям Великого Бурлука нових пенсійних посвідчень зразка рф, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Працювала обвинувачена на окупантів за 30 тисяч російських рублів на місяць.

Правоохоронці викрили жінку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 47-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости