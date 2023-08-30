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5 років позбавлення волі: прокурори домоглись реального покарання для крадія

5 років позбавлення волі: прокурори домоглись реального покарання для крадія

Суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану.

Протягом липня 2022 року, у період активних бойових дій на території Харківської області, 42-річний чоловік неодноразово вчиняв крадіжки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зловмисник, користуючись тим, що будівлі швейних підприємств, розташованих у с. Липці та с. Слобожанське, пошкоджені внаслідок обстрілів російською армією, проникав у приміщення цехів.

Крадій виносив звідти тканини і вже готову продукцію. 

Встановлено, що зловмисник вчинив 12 епізодів крадіжок. 

Вироком Харківського районного суду Харківської області чоловіка було засуджено до 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки. 

Але прокурори оскаржили зазначений вирок з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури. Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости

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