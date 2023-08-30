В харківських ліцеях №85 та 119 Індустріального району відкрили меморіальні дошки

На фасадах навчальних закладів Харкова відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам – командиру окремого загону спецпризначення «Азов» Артему Реді та військовослужбовцю спецпідрозділу «KRAKEN» Кирилу Баєву.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Артем Редя загинув 15 квітня 2022 року під час прориву з морського порту до «Азовсталі».

Його БТР на мосту потрапив під обстріл ворожої артилерії і впав у воду.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Кирило Баєв, 2001 року народження, з перших днів війни пішов добровольцем до територіальної оборони, а з часом долучився до спецпідрозділу «KRAKEN».

Брав участь у визволенні міст Балаклія, Купянськ-Вузловий. Загинув 14 січня 2023 року під Соледаром.

Нагороджений пам’ятною відзнакою – медаллю «30 років розвідці України».

«Артем та Кирило – справжні герої, взірець для багатьох. Пам’ять про відважних і мужніх хлопців назавжди залишиться в наших серцях», – зазначили у райадміністрації.

Агентство Телевидения Новости