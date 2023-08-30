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Майно, яке було предметом застави за Центральний парк, повернуте у власність Харкова

Майно, яке було предметом застави за Центральний парк, повернуте у власність Харкова

Всі необхідні процесуальні формальності завершені і Харків ставить крапку в історії з проблемним кредитом на реконструкцію Центрального парку.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов.

«Майно, яке було предметом застави за цим кредитом, збережене і повернуте у власність міста. А це, зокрема, будівлі міської ради, БТІ, Палацу спорту, Центру розвитку міжнародного співробітництва та інше, повідомив мер.

«Боргові зобовʼязання Харкова станом на травень цього року складали близько 385 мільйонів гривень з урахуванням курсу валют.

Але нам вдалося викупити їх з дисконтом у 78%, що дало змогу зекономити та залишити в бюджеті міста понад 300 мільйонів гривень», підсумував мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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