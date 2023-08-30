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Харківський клуб «Металіст 1925» готовий оголосити про припинення виступів

Харківський клуб «Металіст 1925» готовий оголосити про припинення виступів

«Металіст 1925» підтвердив, що у власників клубу через ракетні обстріли росії виникли фінансові проблеми, тому команда навряд чи продовжить виступи.

«Металіст 1925» на 95% припиняє своє існування, повідомляє видання sport.ua.

Сьогодні буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. Інфраструктуру компанії систематично знищували, тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб», – сказали в харківському клубі.

«Металіст 1925» намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху.

Нинішнього сезону УПЛ харків’яни після чотирьох матчів набрали 6 очок і посідають 9-е місце.

Агентство Телевидения Новости

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