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Українська армія прорвала «лінію оборони Суровікіна» – ЗМІ

Українська армія прорвала «лінію оборони Суровікіна» – ЗМІ

Підрозділи ЗСУ під час наступу у Запорізькій області подолали укріплення так званої «лінії Суровікіна».

Про це повідомив Кореспондент із посиланням на Bild з коментарем військового оглядача Юліана Репке у середу, 30 серпня.

За його словами, українські війська наступають у Запорізькій області на південний схід у напрямку села Вербове.

На своєму шляху вони зустріли фортифікаційну лінію з бетонних «зубів дракона» і вже 30 серпня цю лінію вдалося прорвати.

«Тобто «зуби дракона» стримували українських солдатів лише близько доби», – констатує Репке.

Він стверджує, що у цьому ж районі Сили оборони України просунулися на 2 км на схід від села Новопрокопівка.

Агентство Телевидения Новости

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