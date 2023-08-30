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Поліція в Краснограді встановлює особу загиблого чоловіка
На Харківщині поліція встановлює особу загиблого чоловіка.
Тіло невідомого виявили на річці Берестовій у зоні відпочинку в місті Красноград, повідомляє поліція Харківської області.
Прикмети чоловіка: на вигляд: 35-40 років, середньої статури, русяве волосся, овальне обличчя.
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу загиблого, просимо звернутися до Красноградського райвідділу поліції за номерами:
(05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) або 102.