Куп’янській громаді передали спеціалізовані автівки
Для потреб Куп’янської громади спрямували 4 машини.
Вони базуватимуться на комунальному підприємстві, яке здійснює благоустрій території, повідомляють в ХОВА.
«Нині проходить евакуація з небезпечних територій Куп’янської громади.
Проте це не означає, що ми припинимо опікуватися населеними пунктами громади.
Велика кількість техніки постраждала як внаслідок ворожих обстрілів, так і була викрадена окупантами.
Тож наразі поповнюємо фонд громади необхідним обладнанням і технікою», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вартість автівок становить 15,6 млн грн.
Так, на придбання двох сміттєвозів з обласного бюджету виділили 7,6 млн грн, а на купівлю підмітально-вакуумної машини та автомобіля з краном-маніпулятором – з місцевого бюджету 8 млн грн.
«Ця техніка буде використовуватися на території Куп’янської громади, адже доводиться ліквідовувати наслідки обстрілів і руйнувань.
Ті люди, які залишаються проживати в громаді, мають отримувати якісні послуги.
Усе має бути чисто і прибрано», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.