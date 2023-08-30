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Куп’янській громаді передали спеціалізовані автівки

Куп’янській громаді передали спеціалізовані автівки

Для потреб Куп’янської громади спрямували 4 машини.

Вони базуватимуться на комунальному підприємстві, яке здійснює благоустрій території, повідомляють в ХОВА.

«Нині проходить евакуація з небезпечних територій Куп’янської громади.

Проте це не означає, що ми припинимо опікуватися населеними пунктами громади.

Велика кількість техніки постраждала як внаслідок ворожих обстрілів, так і була викрадена окупантами.

Тож наразі поповнюємо фонд громади необхідним обладнанням і технікою», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вартість автівок становить 15,6 млн грн.

Так, на придбання двох сміттєвозів з обласного бюджету виділили 7,6 млн грн, а на купівлю підмітально-вакуумної машини та автомобіля з краном-маніпулятором – з місцевого бюджету 8 млн грн.

«Ця техніка буде використовуватися на території Куп’янської громади, адже доводиться ліквідовувати наслідки обстрілів і руйнувань.

Ті люди, які залишаються проживати в громаді, мають отримувати якісні послуги.

Усе має бути чисто і прибрано», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Агентство Телевидения Новости

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