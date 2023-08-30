У Новій Водолазі нетвереза жінка загубила дитину: малюка шукала поліція

Працівники ювенальної превенції оперативно розшукали зниклого на Харківщині дворічного хлопчика: жодних протиправних дій щодо дитини скоєно не було.

30 серпня до відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 27-річної мешканки селища Нова Водолага про те, що зник її син. Мати втратила пильність та загубила з поля зору дворічного сина, повідомили в ГУНП Харківської області.

За викликом оперативно прибули працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1. Поліцейські знайшли дитину у господарській споруді на подвірʼї.

Правоохоронці встановили, що мати хлопчика знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, через що не доглядала за дитиною належним чином.

Щодо жінки складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости