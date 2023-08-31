Пожежі на Харківщині минулої доби: Чугуївський та Куп’янський райони

Протягом доби на Харківщині трапилось 6 пожеж, спричинені ворожими обстрілами.

Вдень ворог завдав обстрілів неподалік села Осинове Куп’янського району, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Зайнялось сміття на полігоні побутових відходів.

На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

О 15:20 ворог завдав обстрілів по м. Вовчанську Чугуївського району.

Снаряди влучили на території двох гаражних кооперативів.

На момент прибуття рятувальників на території одного гаражного кооперативу горіли 4 гаражні бокси та автомобіль Mersedes на площі 120 кв.м. та ще 2 гаражі іншого ГК на площі 60 кв.м.

Вогнеборці о 16:55 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

О 14:30 ворог знову вдарив артилерією по приватному сектору міста Куп’янська Харківщини.

Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння. На час прибуття вогнеборців загальна площа складала 60 кв.м.

О 17:35 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Увечері 30 серпня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі. До місця події було направлено 2 відділення служби.

На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений будинок на двох господарів. Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.м.

О 20:40 пожежу було повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Ще 2 пожежі сталися вночі: у м. Вовчанськ горіла трава на площі 800 кв.м. та у с. Вільхівка Куп’янського району горіла недіюча будівля на площі 70 кв.м.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости