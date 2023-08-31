Перевірять рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші результати перевірки роботи військово-лікарських комісій засвідчили, що необхідно переглянути значну кількість рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби.

Про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, пише Судово-юридична газета.

«Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків.

Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого.

Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення.

Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано», – сказав Зеленський.

За його словами, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази зловживань, а розміри виявлених хабарів коливаються від 3 до 15 тисяч доларів.

«Будуть відповідати», – запевнив Президент.

Зеленський також повідомив, що окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК.

Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб.

Крім того, планується вирішити проблему, з якою звертаються майже всі командири на місцях – поняття так званої обмеженої придатності.

«Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким.

Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати», – зазначив Глава держави.

Агентство Телевидения Новости