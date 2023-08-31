«Перемога над Усиком нічого мені не дасть» – Ф’юрі

Власник поясу WBC Тайсон Ф’юрі зробив чергову провокаційну заяву. сказав, що не збирається битися з українським боксером.

Ф’юрі вважає бій проти Олександра Усика занадто легким для себе і таким, що не принесе йому ніякої користі, повідомляє Sportarena.

«Перемога над Усиком нічого мені не дасть. Хто він, чорт забирай, такий?

Якщо я погоджуся побитися з Усиком, то не те що кину йому кісточку, а подарую йому цілу собачу будку. Всі чекають, що я поб’ю Усика, хлопця з середнього ваги, який менший за мене.

Якщо Усик переможе мене, то почнеться: «Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти!»

Я не збираюся давати комусь таку нагоду.

Можливо, було б краще, якби Усик та Ентоні Джошуа побилися зі мною разом як команда.

Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно виніс їх одного й того ж вечора – ось наскільки легкі вони суперники», заявив Ф’юрі.

Агентство Телевидения Новости