«Перемога над Усиком нічого мені не дасть» – Ф’юрі
Власник поясу WBC Тайсон Ф’юрі зробив чергову провокаційну заяву. сказав, що не збирається битися з українським боксером.
Ф’юрі вважає бій проти Олександра Усика занадто легким для себе і таким, що не принесе йому ніякої користі, повідомляє Sportarena.
«Перемога над Усиком нічого мені не дасть. Хто він, чорт забирай, такий?
Якщо я погоджуся побитися з Усиком, то не те що кину йому кісточку, а подарую йому цілу собачу будку. Всі чекають, що я поб’ю Усика, хлопця з середнього ваги, який менший за мене.
Якщо Усик переможе мене, то почнеться: «Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти!»
Я не збираюся давати комусь таку нагоду.
Можливо, було б краще, якби Усик та Ентоні Джошуа побилися зі мною разом як команда.
Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно виніс їх одного й того ж вечора – ось наскільки легкі вони суперники», заявив Ф’юрі.