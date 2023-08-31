Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 66

Викрито ще двох мешканців Харківщини: підтримували збройну агресію рф проти України

Викрито ще двох мешканців Харківщини: підтримували збройну агресію рф проти України

Правоохоронці Харківщини викрили ще двох шанувальників «русского освобождения».

Ними виявились 46-річний та 44-річний мешканці міста Вовчанськ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, торік, у березні під час отримання гуманітарної допомоги від рф в окупованому на той час Вовчанську, вони публічно підтримували дії держави-агресорки.

Колаборанти також додавали, що чекають на повну окупацію України.

Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина російської федерації, що вважав правильним та правомірним.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області двом чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 