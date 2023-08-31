Викрито ще двох мешканців Харківщини: підтримували збройну агресію рф проти України

Правоохоронці Харківщини викрили ще двох шанувальників «русского освобождения».

Ними виявились 46-річний та 44-річний мешканці міста Вовчанськ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, торік, у березні під час отримання гуманітарної допомоги від рф в окупованому на той час Вовчанську, вони публічно підтримували дії держави-агресорки.

Колаборанти також додавали, що чекають на повну окупацію України.

Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина російської федерації, що вважав правильним та правомірним.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області двом чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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