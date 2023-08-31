Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 36

Мільйони тонн української пшениці вкрала росія – Конгрес США

Мільйони тонн української пшениці вкрала росія – Конгрес США

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну, росія вкрала близько шість мільйонів тонн українського зерна, зібраного у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді Конгресу США, яка заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел, пише УНІАН.

Як йдеться у документі, вантажні судна, які використовувалися для транспортування вкраденого зерна з окупованих росією територій у 2022 році, курсували вздовж узбережжя Туреччини для доставки вантажів до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 