Мільйони тонн української пшениці вкрала росія – Конгрес США

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну, росія вкрала близько шість мільйонів тонн українського зерна, зібраного у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді Конгресу США, яка заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел, пише УНІАН.

Як йдеться у документі, вантажні судна, які використовувалися для транспортування вкраденого зерна з окупованих росією територій у 2022 році, курсували вздовж узбережжя Туреччини для доставки вантажів до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

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