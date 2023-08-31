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ДТП з на кільцевій дорозі в Харкові: згоріла фура з алкоголем та легковик

ДТП з на кільцевій дорозі в Харкові: згоріла фура з алкоголем та легковик

31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією.

Внаслідок ДТП фура перекинулась і загорілась, повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події направлено 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

На час їх прибуття у фурі горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж.

Площа пожежі склала біля 25 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 09:41.

Триває його ліквідація.

Відомо про 2-х постраждалих внаслідок ДТП: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.

Агентство Телевидения Новости

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