ДТП з на кільцевій дорозі в Харкові: згоріла фура з алкоголем та легковик
31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією.
Внаслідок ДТП фура перекинулась і загорілась, повідомляє ДСНС в Харківській області.
До місця події направлено 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
На час їх прибуття у фурі горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж.
Площа пожежі склала біля 25 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 09:41.
Триває його ліквідація.
Відомо про 2-х постраждалих внаслідок ДТП: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.