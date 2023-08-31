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Електрогазозварник, механік, швачка: вакансії тижня в Харківській області

Електрогазозварник, механік, швачка: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1940 вакансій.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Електрогазозварник – 20 000 грн.Механік – 19 500 грн.Фахівець з публічних закупівель – 18 800 грн.Швачка – 18 000 грн.Інженер лісового господарства – 15 000 грн.Бухгалтер – 13 500 грн.Слюсар будівельний – 12 000 грн.Кухар – 11 000 грн.Фармацевт – 10 800 грн.Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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