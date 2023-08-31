У харківському метро облаштували 60 класів

Для навчання школярів на станціях Харківського метрополітену облаштували 60 класів.

Про це сьогодні, 31 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

За його словами, тричі на тиждень офлайн там навчатиметься понад 1 тис. школярів.

У класах облаштували системи рекуперації повітря, освітлення та туалетні кімнати.

До станцій метро дітей у супроводі поліції підвозитиме шкільний автобус.

Крім того, учнів безплатно годуватимуть.

Також мер повідомив, що паралельно триватимуть роботи з будівництва бомбосховищ у школах, які відповідатимуть оновленим ДБН.

Агентство Телевидения Новости