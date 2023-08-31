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Зрізали кабель на Салтівському шосе: затримано крадіїв

Зрізали кабель на Салтівському шосе: затримано крадіїв

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки силового кабелю.

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик про крадіжку, яка сталась на Салтівскому шосе на території будівництва, повідомляє поліція Харківської області.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні оглянули прилеглу територію.

Неподалік місця виклику патрульні виявили двох громадян та авто Daewoo.

З собою та в багажнику авто в них був зрізаний силовий кабель.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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