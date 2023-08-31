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Україна переходить на новий церковний календар з 1 вересня: що зміниться

Україна переходить на новий церковний календар з 1 вересня: що зміниться

Відзавтра, з початком церковного новоліття, Православна Церква України переходить на новоюліанський календар.

Таким чином реалізовується відповідне рішення найвищої владної соборної інституції нашої Церкви – Помісного Собору, повідомляють в ПЦУ.

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам’яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Наприклад: 8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрова Пресвятої Богородиці.

З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

В наступному році Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла – вже 29 червня.

«Отже не існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці. Але для тих, хто бажає поститися за прикладом розвʼязання цього питання в інших Помісних Церквах може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла – з 1 по 5 липня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня.

Пасха у 2024 році припадає на 5 травня.

Тут нагадаємо, що ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем.

Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков», – наголошують в ПЦУ.

Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення переходу на більш сучасний і точний календар, яким давно вже послуговується більшість Помісних Православних Церков.

Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар.

Агентство Телевидения Новости

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