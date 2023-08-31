Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.

У процедурі взяли участь 16 клубів: два представники Першої ліги і 14 команд УПЛ, включно з топ-8 за підсумками сезону-2022/2023, яка з цієї стадії розіграшу візьме старт у ньому, повідомляє SPORT.UA.

Пари 1/8 фіналу Кубка України-2023/2024

Верес – ШахтарМеталіст 1925 – ВорсклаРух – ОлександріяЧорноморець – КривбасПолісся – Дніпро-1Вікторія – МинайОболонь – ДинамоМаріуполь – Зоря.

Базовий день матчів 1/8 фіналу – 27 вересня.

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