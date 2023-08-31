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Електрогазозварник, механік, фахівець з публічних закупівель: вакансії тижня в Харківській області

Електрогазозварник, механік, фахівець з публічних закупівель: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1940 вакансій.

1. Електрогазозварник – 20 000  грн. 2. Механік – 19 500  грн.  3. Фахівець з публічних закупівель –  18 800  грн.   4. Швачка – 18 000 грн. 5. Інженер лісового господарства – 15 000 грн.  6. Бухгалтер – 13 500 грн. 7. Слюсар будівельний – 12 000 грн. 8. Кухар – 11 000 грн. 9. Фармацевт – 10 800 грн. 10. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн. 

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 69;063 847 83 67;067 728 97 45;097 970 40 68. 

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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