Патрульного, який застрелив агресивного водія у Дніпрі, відправили під цілодобовий домашній арешт

У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд відправив поліцейського під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Радіо Свобода.

Поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він брав участь у судовому засіданні по відеозв’язку.Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.

Обвинувачення просило взяти підозрюваного під варту без права виходу під заставу. Натомість захист просив про особисте зобов’язання, призначення застави або домашній арешт.

29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

«Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження.

Агентство Телевидения Новости