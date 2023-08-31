У Золочеві відновлюють соціальний гуртожиток (відео)

Будівлю гуртожитку в Золочеві було пошкоджено торік внаслідок ворожих обстрілів. До повномасштабного вторгнення тут мешкали 50 родин-переселенців.

Внаслідок влучення ворожих артснарядів у будівлі соціального гуртожитку було вибито вікна, пошкоджено паркан та вщент знищено стіну, повідомляє ХОВА.

«Нині на об’єкті тривають відновлювальні роботи. Внутрішньо переміщені особи, які туди бажають заселитися, це жителі самої Золочівщини, які залишилися без житл. Вони дуже розраховують на цей соціальний гуртожиток», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Гуртожиток відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Загальна вартість робіт складає 3,9 мільйона гривень.

«Два роки тому ми зробили ремонт у цьому гуртожитку за сприяння німецького проєкту GIZ. А торік російські окупанти знищили все, що ми робили. Зараз докладаємо зусиль, щоб усунути наслідки збройної агресії і люди змогли якнайшвидше сюди заселитися», – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Будівельники майже «з нуля» переклали частину стіни та міжкімнатні перекриття. Зараз тривають внутрішні роботи та монтаж вікон.

«У деяких місцях доводилося працювати дуже обережно, адже плити перекриття майже не трималися. Вже доходимо до відновлення фасаду. В приміщеннях викладаємо плитку, лінолеум та штукатуримо», – пояснив виконроб підрядної фірми Сергій Козоріз.

За планом роботи в соціальному гуртожитку мають завершити в кінці вересня.

Агентство Телевидения Новости