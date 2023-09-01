Набір у «школу в метро» триватиме цілий рік: у Департаменті освіти роз’яснили, як проходитиме навчання

Директор Департаменту освіти Ольга Деменко сьогодні, 31 серпня, на пресконференції дала роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені.

У харківському метрополітені на станціях «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова» облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. метрів з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням, розрахованих на 20 дітей.

Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

Всього сформовано 60 класів з понад 1 тис. дітей (23 класи – першокласники). Директор департаменту зазначила, що в резерві є ще вісім класів, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік.Ольга Деменко пояснила, що класи сформували тимчасові – з учнів різних шкіл. При цьому кожна дитина може повернутися до своєї школи на онлайн-навчання. У кабінетах працюватимуть вчитель та тьютор, який зустрічатиме та проводжатиме дітей, займатиметься з ними під час перерви та обіду (харчування – безкоштовне). На перервах для дітей організують інтерактивні ігри. Крім того, на кожній станції будуть медик, психолог та охорона.Дітей, яким це необхідно, до станцій метро підвозитиме спеціальний автобус у присутності педагога, а після уроків розвозитиме назад.Два-три дні школярі навчатимуться офлайн, в інші – онлайн. Щодня у дітей буде по три основні уроки. Для молодшої школи це читання, математика та письмо, для середньої – українська мова і література, математика та історія. Інші предмети вони вивчатимуть онлайн. Тривалість уроків становитиме 30-45 хвилин залежно від віку учнів. Навчання буде організоване у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Тобто в одному кабінеті в один день зможуть навчатися два класи.

Агентство Телевидения Новости