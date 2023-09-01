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У Харкові роблять безплатні щеплення проти сказу домашнім тваринам

У Харкові роблять безплатні щеплення проти сказу домашнім тваринам

Мешканці приватного сектору зможуть зробити безплатне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 4 по 10 вересня.

Подвірний обхід проведуть фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, повідомляє міськрада.

Вакцина – безплатна, а вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становить 9,8 грн. Графік обходів доступний за посиланням. 

Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення.

У випадку неможливості проведення вакцинації в зазначені години громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

Агентство Телевидения Новости

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