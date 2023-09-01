Львівські школярі опановують керування дронами: предмет «Захист України»

У львівських школах учнів почали вчити літати на безпілотниках.

Це частина оновленої програми предмета «Захист України», повідомляє Громадське із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Садовий показав світлини процесу таких навчань в одній із львівських шкіл. Наразі цей формат лише випробовується. Надалі його поширять в усіх школах.

«Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід — краще бути готовим», — наголосив Садовий.

З вересня у школах різних регіонів України запланували запустити пілот проєкту оновленої дисципліни «Захист України».

Міністерство освіти і науки хоче оновити практичну складову дисципліни, аби школярі отримали вміння, «необхідні для життя в реаліях сьогодення».

Так, кількість практичних занять збільшать, додадуть підготовку до опанування базових технологій, якими зараз користуються захисники та захисниці України.

Програма міститиме навички домедичної допомоги, орієнтування на місцевості, знання з мінної безпеки та навички керування безпілотниками.

Агентство Телевидения Новости