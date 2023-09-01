Володимир Зеленський анонсував новий освітній застосунок «Мрія»

Глава держави розповів про новий застосунок «Мрія» під час зустрічі у форматі відеоконференції з учнями й педагогами із майже 40 навчальних закладів з України та з-за кордону.

Головна мета проєкт «Мрія» – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути, повідомляє Офіс Президента.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу.

Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проекти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, увесь її потенціал», – пояснив Глава держави.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог.

Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття.

Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче.

Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.

Як повідомив Президент, до кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом «Мрії» у тестових школах, а наступного року, після реалізації «пілота», проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.

Агентство Телевидения Новости