Рух транспорту у провулку Іскринському закритий до 10 вересня

Рух транспорту у провулку Іскринському, на ділянці від вул. Іскринської до вул. Святодухівської, буде заборонений до 10 вересня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю подовження термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» реконструкції трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському.

Раніше рух транспорту планували відкрити 1 вересня.

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