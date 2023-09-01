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Рух транспорту у провулку Іскринському закритий до 10 вересня
Рух транспорту у провулку Іскринському, на ділянці від вул. Іскринської до вул. Святодухівської, буде заборонений до 10 вересня.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю подовження термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» реконструкції трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському.
Раніше рух транспорту планували відкрити 1 вересня.