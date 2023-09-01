Терехов показав облаштування класів школи у метрополітені

У харківському метрополітені облаштовані кабінети для занять 60 класів. 1 вересня мер Харкова Ігор Терехов показав, як виглядатимуть ці приміщення.

Повноцінно метрошкола почне роботу з 4 вересня, повідомили в харківській міській раді.

У класах обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. Мер зазначив, що у ДСНС схвалили навчання у метро та надали відповідні дозволи.

Навчання буде організоване у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. На станції метро дітей підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути). За рахунок міського бюджету у метро для школярів буде організоване харчування. Також на станціях працюватимуть психологи та медики.

«Такого досвіду немає у жодного міста в світі. Харків – перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як працюватимуть вчителі, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зросте», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости