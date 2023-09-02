У Харкові побудують шкільне бомбосховище за 56 мільйонів гривень

В Індустріальному районі Харкова планують будівництво шкільного бомбосховища, розрахованого на 450 дітей.

Про це 1 вересня повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами Терехова, це перше укриття, яке відповідатиме оновленим Державним будівельним нормам, і для його будівництва вже розробили проєктно-кошторисну документацію. За попередніми підрахунками, реалізація цього проєкту коштуватиме 56 млн грн.«Це значні фінансові ресурси, але ми підемо на це, оскільки розуміємо, що дітям треба вчитися. Дуже хочу, щоб ми почали вже цього року, бо є запит на очне навчання. Наші будівельники запевняють, що зможуть це зробити за три місяці», – повідомив Ігор Терехов.Мер наголосив, що такі укриття будуватимуть у всіх районах Харкова.

Агентство Телевидения Новости