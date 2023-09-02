У Харкові ЛГБТ-спільнота провела акцію рівності

2 вересня у Харкові відбулася акція активістів ЛГБТК+ «Невидимі фігури». Водночас у метро близько 15 молодих людей виступали проти цього маршу.

Про це повідомляє видання Думка.

Анна Шаригіна, програмна директорка харківського жіночого об’єднання «Сфера» та ХарківПрайду

У Харкові це п’ятий марш, це спротив за права людини і проти російської агресії, ми, як ЛГБТ-спільнота, намагаємося бути корисними і показати, що ми є і хто ми є, що ми залишаємося собою. Наша мета була мобілізувати ЛГБТ-спільноту, зокрема, для того, щоб бути максимально корисними Україні, нагадати всім, що зараз відбувається війна, і що ми, навіть ті, хто не на фронті, цивільні люди, ми маємо долучатися, брати участь так, як ми можемо.

Шаригіна зазначила, що сьогоднішня акція є останньою в рамках цьогорічного ХарківПрайду. Учасники встановили низку фігур у кольорах прапору України та прапору ЛГБТ.

Анна Шаригіна, програмна директорка харківського жіночого об’єднання «Сфера» та ХарківПрайду

Нехай наші фігури поки що невидимі, але марш завжди привертає максимальну увагу, зокрема, в міжнародній спільноті, тому деякі гасла англійського. ЛГБТ-спільнота у всьому світі має також різну думку. Ви знаєте цю тезу, що «всі втомилися від війни». Ми хочемо залучити ЛГБТ-спільноту до уваги і до сприяння перемозі України. Україна боронить демократичні цінності, цінності свободи для всієї Європи, і так само ми маємо продовжувати цю боротьбу всередині країни, так само ми маємо показувати, що є різні люди, які можуть бути корисними для перемоги України.

За даними Шаригіної, у заході взяли участь близько 50 людей, ще 50 залишилися за лаштунками.

У коментарі виданню Ґвара учасники акції зазначили, що встановлені в місті фігури символізують людей, які могли б приєднатися до «Маршу рівності», але не можуть цього зробити через повномасштабне вторгнення росії.

Агентство Телевидения Новости