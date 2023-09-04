Минулої доби знищено 23 ударних дрони: повітряні сили ЗСУ

На півдні та сході знищено 23 ударних дрони.

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф) повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 32 «шахедів», які атакували Одещину та Дніпровщину.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.

Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости