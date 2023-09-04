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Минулої доби знищено 23 ударних дрони: повітряні сили ЗСУ
На півдні та сході знищено 23 ударних дрони.
У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф) повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 32 «шахедів», які атакували Одещину та Дніпровщину.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.
Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.