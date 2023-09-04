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У мешканки Мерефи лікарі витягли з ока довжелезного паразита

У мешканки Мерефи лікарі витягли з ока довжелезного паразита

У серпні 2023 року в м. Мерефа Харківського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1956 року народження.

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, відчуття болі та наявності стороннього тіла в оці, повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У цей же день хворій, після обстеження, проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашої установи, як дирофілярія розміром 8,5 см.

За місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Агентство Телевидения Новости

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