У мешканки Мерефи лікарі витягли з ока довжелезного паразита

У серпні 2023 року в м. Мерефа Харківського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1956 року народження.

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, відчуття болі та наявності стороннього тіла в оці, повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У цей же день хворій, після обстеження, проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашої установи, як дирофілярія розміром 8,5 см.

За місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Агентство Телевидения Новости