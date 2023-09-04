У ще одне село Харківського району повернули світло

Енергетики заживили село Олександрівка Циркунівської громади. Цей населений пункт залишався знеструмленим з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, загалом енергетики відновили 28 прольотів високовольтної лінії 10 кВ, а також безпосередньо в Олександрівці лінії 0,4 кВ.

«За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова продовжуємо працювати над відновленням комунікацій у деокупованих і постраждалих від обстрілів громадах. Складність робіт в Олександрівці полягала у необхідності розмінування трас ліній електропередачі. Так, сапери знайшли тут протитанкові міни та інші вибухові пристрої, що залишили після себе окупанти. Дякуємо фахівцям «Харківобленерго» та розмінувальникам за злагоджену роботу», – сказав Михайло Харнам.

Уже всім 28 споживачам, які на сьогодні мешкають у селі, підключили електроенергію.

Агентство Телевидения Новости