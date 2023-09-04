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Терехов презентував метрошколу міністру внутрішніх справ

Терехов презентував метрошколу міністру внутрішніх справ

4 вересня Харківщину відвідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Разом із міським головою Клименко відвідав дві станції метрополітену, де зараз проводяться уроки, щоб подивитися, як у місті організували освітній процес у комбінованому форматі.

За словами Терехова, класні кімнати у приміщеннях метрополітену вдалося обладнати в найкоротші терміни відповідно до чинних вимог законодавства.

«Зараз ми маємо 61 клас. Останній сформували цими вихідними. В метрошколі сьогодні навчається понад тисяча дітей. Навчальний процес розпочався так, як і планували. У кожному класі, крім учителя та учнів, є помічники вчителя та психологи. Також обладнані медичні кабінети, туалети, ігрові майданчики. Батьки дали свою згоду на навчання дітей у метрополітені в заявках особливого зразка», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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