Терехов презентував метрошколу міністру внутрішніх справ

4 вересня Харківщину відвідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Разом із міським головою Клименко відвідав дві станції метрополітену, де зараз проводяться уроки, щоб подивитися, як у місті організували освітній процес у комбінованому форматі.

За словами Терехова, класні кімнати у приміщеннях метрополітену вдалося обладнати в найкоротші терміни відповідно до чинних вимог законодавства.

«Зараз ми маємо 61 клас. Останній сформували цими вихідними. В метрошколі сьогодні навчається понад тисяча дітей. Навчальний процес розпочався так, як і планували. У кожному класі, крім учителя та учнів, є помічники вчителя та психологи. Також обладнані медичні кабінети, туалети, ігрові майданчики. Батьки дали свою згоду на навчання дітей у метрополітені в заявках особливого зразка», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости