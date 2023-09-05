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Три додаткових потяги з Києва до Харкова дала Укрзалізниця

Три додаткових потяги з Києва до Харкова дала Укрзалізниця

Укрзалізниця призначила додаткові рейси на маршруті Київ — Харків.

У четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня) відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків. Відправлення з Києва о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня — 21:42), повідомляє Укрзалізниця.

Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня — о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня — 07:53).

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Агентство Телевидения Новости

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