Унікальний харківський проєкт – школа в метро: учасники діляться першими враженнями

Перезмінка в метрошколі. Перший навчальний день у підземці. На п’яти станціях харківського метро навчатимуться більше тисячі дітей. Це і початкова школа, й середня, й навіть два випускних класи. Перші враження у всіх – позитивні.

Яна Черевань

Я дуже задоволена, як це влаштовано, і наважилась тому, що це найбезпечніше місце на зараз у Харкові. Я не дужа хотіла, щоб дитина навчалася тільки онлайн. Я хотіла, щоб дитина мала досвід живого спілкування з однокласниками, з вчителем. Це дуже важливо для її соціалізації, для навчання, для налагодження цього процесу.

Чому замість звичайної школи цьогоріч буде навчання під землею – все це Яні довелося пояснювати доньці.

Яна Черевань

Так, все як є розказала, що йде війна, школи не відкриються, там небезпечно. Ти будеш навчатися в метро і частково вдома, я буду тобі допомагати ти не будеш сама.

Діти діляться з батьками враженнями від першого дня.

Тетяна

Сказала, що все добре, гарно вони займалися, просто трішки втомилася. Багато уваги, ми рано встали, готувалися, хвилювалися.

Ігор Терехов, мер Харкова

Запустили шкільний автобус, на маршрути, обладнали спец. Надписами «Увага, діти». Розпочали заняття по графіку о 9:00, перша зміна буде навчатися до 12 години, друга зміна – з 13 до 16 години.

Для дітей підготували сніданок – гамбургер та сік. Готові й до надзвичайних ситуацій – чергує поліція, є медсестра.

Тетяна Шишкова, медична сестра

У нас є все необхідне для надання допомоги – перев’язувальні матеріали, антисептик, зеленка, йод, перекис водню. Тут у нас додаткові матеріали.

Станом на 1 вересня класів було 60. За вихідні їх стало на один більше – з’явилися ще охочі. І це, каже Ігор Терехов, не межа. Є ресурс набрати ще кілька класів.

Ігор Терехов, мер Харкова

Маємо таку надію, що у нас буде 68 класів, ми будемо продовжувати такий досвід. Так дійсно є запит у батьків і учнів, коли вони побачили, в яких умовах будуть навчатися їхні діти.

Вчителі теж у захваті від метрошколи. Кажуть, дуже скучили за дітьми.

Олена Рудакова, вчитель початкових класів

Знайомилися, вчилися, як правильно сидіти за партою, привітати одне одного, що потрібно з повагою ставитися один до одного. Про Україну я їм розповідала, як у нас красиво, які в нас річки, гори Карпати, Кримські, а Крим – це Україна.

Крім знайомства встигли навіть кілька задач розв’язати та познайомитися з геометричними фігурами.

Олена Рудакова, вчитель початкових класів

Це не те, коли сидиш за комп’ютером і бачиш дітей тільки з екрану. Тут живе спілкування, ми бачимо дітей, як вони реагують, відповідають, кому потрібна допомога, тому що вдома ми не можемо нічим допомогти дітям, це тільки батьки.

За словами Ігоря Терехова, при організації навчального процесу намагалися врахувати всі побажання. Так, наприклад, старшокласники попросили поставити їхні уроки на другу зміну – щоб не доводилося рано прокидатися.





Агентство Телевидения Новости