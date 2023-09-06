У Харкові залізничний переїзд тимчасово закриють для транспорту

Рух транспорту через залізничній переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова, 2-а¸буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з заміни дефектного асфальтного покриття проїжджої частини в межах парної колії та між колій на залізничному переїзді (в районі залізничної платформи Липовий Гай).

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