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В одному з навчальних закладів Харківщини з’явилось «розумне» укриття

В одному з навчальних закладів Харківщини з’явилось «розумне» укриття

У рамках пілотного проєкту ХОВА в одному з навчальних закладів селища Пісочин укриття обладнали «розумною» системою керування.

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Розроблена харківськими IT-спеціалістами система дозволяє автоматично відкривати двері в укриття при сигналі повітряної тривоги.

Крім того приміщення обладнане датчиками руху та камерами відеоспостереження, що дає змогу оперативно відстежувати безпекову ситуацію в укритті.

Питання надійності укриттів та безперешкодний доступ людей до них тримаємо на особливому контролі.

Адже від цього залежить життя та здоров’я наших співгромадян.

Агентство Телевидения Новости

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