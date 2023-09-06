В одному з навчальних закладів Харківщини з’явилось «розумне» укриття

У рамках пілотного проєкту ХОВА в одному з навчальних закладів селища Пісочин укриття обладнали «розумною» системою керування.

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Розроблена харківськими IT-спеціалістами система дозволяє автоматично відкривати двері в укриття при сигналі повітряної тривоги.

Крім того приміщення обладнане датчиками руху та камерами відеоспостереження, що дає змогу оперативно відстежувати безпекову ситуацію в укритті.

Питання надійності укриттів та безперешкодний доступ людей до них тримаємо на особливому контролі.

Адже від цього залежить життя та здоров’я наших співгромадян.

Агентство Телевидения Новости