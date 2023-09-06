Сегодня 15:59
Просмотров: 68
Невдовзі запровадять плату за нічне користування паркувальними майданчиками в Харкові
У Харкові планується запровадити плату за нічне паркування автотранспорту та відновити роботу закритих раніше майданчиків.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 6 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Департамент будівництва та шляхового господарства керуватиме роботою паркувальних майданчиків у місті Харкові.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть.