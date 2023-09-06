Невдовзі запровадять плату за нічне користування паркувальними майданчиками в Харкові

У Харкові планується запровадити плату за нічне паркування автотранспорту та відновити роботу закритих раніше майданчиків.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 6 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Департамент будівництва та шляхового господарства керуватиме роботою паркувальних майданчиків у місті Харкові.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть.

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