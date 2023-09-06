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Завтра маршрут руху трамваїв №16 та 27 зміниться на кілька годин

Завтра маршрут руху трамваїв №16 та 27 зміниться на кілька годин

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 7 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, пишуть на сайті міськради.

На цей період трамваї курсуватимуть так:№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Агентство Телевидения Новости

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