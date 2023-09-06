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Тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут

Тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут

Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, від вул. Клочківської до вул. Дерев’янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 7 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.

У цей час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера (у зворотному напрямку: пл. Свободи) – ст. м. «Держпром».

Агентство Телевидения Новости

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